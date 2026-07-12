Еще три медали завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по легкой атлетике в Китае
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в китайском городе Ордос. Алина Чистякова стала серебряным призером в семиборье, сообщает Zakon.kz.
Также женская сборная в составе Анны Шумило, Екатерины Пузыревой, Татьяны Но и Дарьи Гридасовой заняла третье место в эстафете 4×100 м.
Кроме того, казахстанские спортсменки завоевали бронзовую медаль в эстафете 4×400 м. В состав команды вошли Анна Шумило, Анастасия Цвиркунова, Екатерина Колода и Мария Шувалова.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, ранее серебряную медаль завоевала Анастасия Рыпакова, а Максим Балабин и Ясмина Токсанбаева стали бронзовыми призерами чемпионата.
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