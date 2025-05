Супербой Канело переносится

Об этом рассказал глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Теперь бой не состоится 12 сентября, как планировалось ранее. Также пересматривается место проведения.

i will announce at the right time when and where the big fight Canello and Crawford and in which platform!