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Спорт

Супербой Канело переносится

Супербой Канело переносится на другую дату, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 07:15 Фото: Facebook/SaulCaneloAlvarez
Главный бой 2025 года в мире бокса между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и американцем Терренсом Кроуфордом претерпел важные изменения, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Теперь бой не состоится 12 сентября, как планировалось ранее. Также пересматривается место проведения.

Изначально ареной должен был стать Allegiant Stadium в Лас-Вегасе, однако теперь рассматриваются пять альтернативных площадок в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Окончательное решение пока не принято.

Изменения коснулись и трансляционной платформы. Ранее сообщалось, что бой будет показан на Netflix, включая андеркард, однако теперь эта опция также под вопросом.

"Я объявлю в нужное время, когда и где состоится большой бой между Канело и Кроуфордом и на какой платформе!" – написал на своей странице в Х Турки Аль аш-Шейх.

Если Netflix откажется от трансляции, бой, скорее всего, станет частью платной трансляции (PPV) в США и Великобритании.

Альварес и Кроуфорд официально подтвердили свое соглашение 4 мая в Эр-Рияде на арене ANB Arena. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей над кубинцем Уильямом Скуаллом и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Бой с Кроуфордом станет первой защитой всех титулов Альвареса в статусе абсолютного чемпиона. Кроуфорд, которому предстоит подняться сразу на две весовые категории, вернется на ринг после 13-месячного перерыва. Он занимает третье место в рейтинге The Ring pound-for-pound. Альварес, в свою очередь, после неубедительной победы над Скуллом опустился в этом рейтинге с седьмого на восьмое место.

Президент американского промоушена UFC Дэйна Уайт назвал даты предстоящих главных турниров, а также имена их звездных участников.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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