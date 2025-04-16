В США скептически отнеслись к бою Алимханулы с Канело

Американский эксперт в сфере бокса Рик Глейзер высказался о возможном поединке между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Глейзер корреспонденту Legalbet.kz, такой бой невозможен.

"Возможен ли бой Алимханулы с Канело? Нет. Абсолютно. Потому что такой поединок Канело ничего не даст", – категорично ответил спортивный эксперт.

Алимханулы (17-0, 12 КО) – чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе, Канело (62-2-2, 39 КО) – чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором среднем весе.

5 апреля в Астане Алимханулы отправил в нокаут француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде. Так француз потерпел первое поражение на профи-ринге. После триумфа Алимханулы заявил, что готов сразиться с Альваресом, Давидом Бенавидесом и Карлесом Адамесом.

Ранее мы сообщали, что у проигравшего в Казахстане борца чуть не отобрали победу на чемпионате Европы.

