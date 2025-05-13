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Спорт

Казахстан vs. Венгрия: драмой завершился чемпионат мира по хоккею

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 02:20 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
На чемпионате мира-2025 в Дании сборная Казахстана потерпела второе поражение в группе, уступив команде Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Матч стартовал с неприятного сюрприза – уже на 15-й секунде казахстанцы пропустили первую шайбу от Яноша Хари. В конце стартового периода Венгрия удвоила преимущество.

Казахстан сумел сократить отрыв лишь во втором периоде благодаря точному броску Никиты Михайлиса.

Однако соперники быстро вернули комфортное преимущество – уже на 14-й секунде после перерыва Вильмош Галло забросил третью шайбу, а спустя несколько минут Петер Винце довел счет до 4:1. Единственное, чем смогли ответить казахстанцы – гол Орехова на последней минуте основного времени.

Итог встречи2:4 в пользу венгров.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2025 по хоккею зрители увидели первые сюрпризы.

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Аксинья Титова
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