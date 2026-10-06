Роналду поставил точку в скандале со сборной Португалии

Криштиану Роналду объяснил свой уход из расположения сборной Португалии и заявил, что продолжит выступать за национальную команду. Футболист также обвинил главного тренера Жорже Жезуша в нарушении достигнутых договоренностей, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что перед матчем с Норвегией тренер пообещал выпустить его примерно на 30 минут, однако в итоге форвард провел всю встречу на скамейке запасных.

"Я разминался со второго тайма, смотрел, как идут минуты, но меня так и не выпустили. Тренер нарушил свое слово", – заявил Роналду.

Как пишет Sky Sports, после этого футболист и Жезуш провели встречу, по итогам которой договорились публично прояснить ситуацию. Однако, как утверждает Роналду, последующие заявления тренера не соответствовали их договоренностям. После этого форвард решил покинуть расположение сборной.

"Это был второй раз, когда он нарушил свое слово. Я решил покинуть тренировочный лагерь, не дожидаясь новых нарушенных обещаний", – сказал Роналду.

Футболист извинился перед партнерами по сборной и болельщиками за свой поступок. Он также заявил, что готов принять любое наказание со стороны Португальской футбольной федерации.

При этом 41-летний Роналду подчеркнул, что намерен продолжать выступать за сборную, если будет физически готов.

"Если я буду физически здоров, буду играть за свой клуб и забивать голы, то после отбытия возможной дисквалификации я буду доступен для сборной, как и всегда до сегодняшнего дня", – отметил футболист.

Роналду также заявил, что не хочет, чтобы его международная карьера завершилась исключительно прощальным матчем. По его словам, у него еще будет время для таких встреч, однако сейчас он по-прежнему хочет соревноваться и побеждать вместе со сборной Португалии.

30 сентября 2026 года стало известно, что Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии в Дании. Позже у Роналду забрали легендарный седьмой номер. Плюс к этому капитану "Аль-Насра" за самовольный отъезд из сборной Португалии грозит наказание в виде дисквалификации на срок от одного до шести месяцев.