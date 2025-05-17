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Спорт

Диас одержала четыре победы подряд и вышла в финал японского турнира

Теннис Финал Япония, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 10:43 Фото: ktf.kz
Рано утром 17 мая казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела добиться выхода в финал женского профессионального турнира ITF 50 Women в японском городе Куруме, сообщает Zakon.kz.

Алматинская теннисистка, которая ныне занимает 318-ую строчку в мировом рейтинге WTA, получила в Японии шестой номер посева.

В стартовых раундах турнира Дияс переиграла хозяек соревнований Кису Есиоку – 6:4, 6:0 и Лизу-Мэри Риу – 6:1, 6:3. Далее в четвертьфинале текущих состязаний казахстанка переиграла третью японку Момоко Кобори – 6:3, 6:1, а за выход в финал сломила сопротивление китаянки Мэйлин Ван – 6:3, 3:6, 7:5.

В финале Дияс сыграет с хозяйкой турнира, 288-й ракеткой мира Аяно Шимицу.

Ранее казахстанские теннисистки стали соперницами в четвертьфинале турнира в Италии. Речь идет о Жибек Куламбаевой, которая вышла в полуфинал парного турнира категории "Челленджер" в Парме (Италия). Она сразилась против казахстанки Анны Данилиной.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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