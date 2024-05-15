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Экс-первая ракетка Казахстана одержала победу на старте турнира в Японии
Фото: KTF
В японском Куруме проходит турнир ITF W75. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела матч первого в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Зарина Дияс продолжает набирать форму после длительного перерыва из-за травмы. В стартовой игре казахстанка выиграла у местной теннисистки Сакуру Хосоги (№410 WTA) со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
За выход в четвертьфинал Зарине предстоит сыграть с Мананчаей Савангкаев (№214 WTA, Тайланд).
Ранее другая казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева успешно стартовала на турнире серии ITF W75 в хорватском Загребе.
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