Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера"

17 мая на грунтовых кортах итальянского Турина завершились матчи стадии полуфинала одиночного разряда в рамках турнира Piemonte Open Intesa Sanpaolo-2025, где удачно сыграл казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана за выход в финал итальянского "Челленджера" сумел переиграть немца Даниеля Альтмайера, шестого сеяного данных соревнований и 71-ю ракетку мира.

Александр Бублик был сильнее в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:2, 6:4.

Далее наш спортсмен, который выступает в Турине под восьмым номером текущих состязаний, встретится с 73-й ракеткой ATP – китайцем Юнчаокете Бу.

Фото: ktf.kz

Финальная битва между Бубликом и Бу состоится 18 мая. Здесь надо отметить, что в воскресный день не только Александр сыграет в решающем матче, но и Зарина Дияс.

Член женской сборной Казахстана поборется за титул турнира на кортах японского Куруми.