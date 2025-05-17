Александр Бублик сразится за титул итальянского "Челленджера"
Фото: ktf.kz
17 мая на грунтовых кортах итальянского Турина завершились матчи стадии полуфинала одиночного разряда в рамках турнира Piemonte Open Intesa Sanpaolo-2025, где удачно сыграл казахстанец Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.
Лучший теннисист Казахстана за выход в финал итальянского "Челленджера" сумел переиграть немца Даниеля Альтмайера, шестого сеяного данных соревнований и 71-ю ракетку мира.
Александр Бублик был сильнее в двух сетах за 1 час и 7 минут – 6:2, 6:4.
Далее наш спортсмен, который выступает в Турине под восьмым номером текущих состязаний, встретится с 73-й ракеткой ATP – китайцем Юнчаокете Бу.
Фото: ktf.kz
Финальная битва между Бубликом и Бу состоится 18 мая. Здесь надо отметить, что в воскресный день не только Александр сыграет в решающем матче, но и Зарина Дияс.
Член женской сборной Казахстана поборется за титул турнира на кортах японского Куруми.
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