Александр Бублик неожиданно поступил в четвертьфинале турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (17-й номер АТР) сыграл четвертьфинальный матч одиночного разряда на турнире в Штутгарте, сообщает Zakon.kz.

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Бублик встретился на корте с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти (30-й номер АТР). В начале третьего сета, при счете 6:4, 1:6, 0:1, казахстанец отказался от продолжения игры. Встреча продлилась один час и 20 минут.

Александр за время матча исполнил 13 подач навылет и также совершил шесть двойных ошибок. Также он выиграл пять очков и три гейма подряд.

В итоге в полуфинале турнира Музетти сыграет с другим итальянцем Маттео Берреттини.