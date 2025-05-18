Путинцева вылетела с престижного турнира

18 мая во французском Страсбурге вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла в турнире, который негласно принято считать "генеральной репетицией" к "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

В первом круге Путинцева встретилась со словачкой Ребеккой Шрамковой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA. Казахстанка проиграла ей в двух сетах – 0:6, 4:6 и досрочно завершила выступление на этом турнире.

"Путинцева в целом никогда не считалась опасной соперницей на грунте, на нем она всегда отыгрывает посредственно, поэтому не стоит ее переоценивать сегодня. Тем более на двух крупных турнирах в Риме и Мадриде она сразу же вылетала в первом круге, а в Парме вообще не вышла на матч после побед над более слабыми соперницами. Неудивительно, что Юлия проиграла", – прокомментировали неудачу Путинцевой эксперты.

Призовой фонд турнира серии WTA 500 в Страсбурге составляет 925 661 евро. Победительница одиночного разряда заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является американская теннисистка Мэдисон Киз.

"Ролан Гаррос" в Париже стартует 19 мая и завершится 8 июня.