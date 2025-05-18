#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
509.51
570.6
6.3
Спорт

Путинцева вылетела с престижного турнира

Путинцева-Шрамкова, итоги матча, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 04:14 Фото: Instagram/yulia_putintseva
18 мая во французском Страсбурге вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла в турнире, который негласно принято считать "генеральной репетицией" к "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

В первом круге Путинцева встретилась со словачкой Ребеккой Шрамковой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA. Казахстанка проиграла ей в двух сетах – 0:6, 4:6 и досрочно завершила выступление на этом турнире.

"Путинцева в целом никогда не считалась опасной соперницей на грунте, на нем она всегда отыгрывает посредственно, поэтому не стоит ее переоценивать сегодня. Тем более на двух крупных турнирах в Риме и Мадриде она сразу же вылетала в первом круге, а в Парме вообще не вышла на матч после побед над более слабыми соперницами. Неудивительно, что Юлия проиграла", – прокомментировали неудачу Путинцевой эксперты.

Призовой фонд турнира серии WTA 500 в Страсбурге составляет 925 661 евро. Победительница одиночного разряда заработает 142 610 евро, а также получит 500 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является американская теннисистка Мэдисон Киз.

"Ролан Гаррос" в Париже стартует 19 мая и завершится 8 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Швёнтек сильно упала в рейтинге WTA
Спорт
02:25, 19 мая 2025
Швёнтек сильно упала в рейтинге WTA
Алькарас обыграл Синнера в финале "Мастерса" в Риме
Спорт
23:23, 18 мая 2025
Алькарас обыграл Синнера в финале "Мастерса" в Риме
"Кайрат" уступил "Елимаю" и потерпел второе поражение в сезоне
Спорт
22:55, 18 мая 2025
"Кайрат" уступил "Елимаю" и потерпел второе поражение в сезоне
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: