Елена Рыбакина показала дизайн экипировки к престижному турниру

Вторая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина представила форму, в которой выступит на предстоящем турнире "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

Основой формы стал белый цвет с оранжево-черными вставками по краям.

Ролан Гаррос (Roland Garros) – это один из четырех престижнейших теннисных турниров "Большого шлема", также известный как Открытый чемпионат Франции (French Open). Проводится ежегодно в конце мая – начале июня в Париже на грунтовых кортах. Это единственный турнир "Большого шлема", играющийся на грунте, что делает его уникальным.

Ранее Рыбакина не прошла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме, проиграв десятой ракетке мира украинской теннисистке Элине Свитолиной.