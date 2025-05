Магнус Карлсен за 46 дней сыграл вничью с несколькими тысячами соперников

Онлайн-партии проходили на Chess.com и продолжались 46 дней. Игра проходила в формате шахмат Фишера со случайным стартовым расположением всех фигур, кроме пешек. Соперниками короля шахмат стали 140 тыс. человек со всего мира.

Карлсен сделал первый ход, после чего каждый ход от команды "Мир" выбирался путем голосования пользователей. На обдумывание каждого хода обеим сторонам давалось по 24 часа.

IT'S OFFICIAL – The World with 140,000 players strong have held World #1 GM Magnus Carlsen to a draw! 👏



If you voted on any moves, you can now proudly say you've drawn the GOAT 😎 pic.twitter.com/f1JofhGMDk