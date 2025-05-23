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Спорт

Магнус Карлсен за 46 дней сыграл вничью с несколькими тысячами соперников

Магнус Карлсен сыграл вничью с 140 тысячами соперников со всего мира в исторической онлайн-партии, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 06:45 Фото: Х/MagnusCarlsen
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью со "всем миром" в исторической онлайн-партии, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-партии проходили на Chess.com и продолжались 46 дней. Игра проходила в формате шахмат Фишера со случайным стартовым расположением всех фигур, кроме пешек. Соперниками короля шахмат стали 140 тыс. человек со всего мира.

Карлсен сделал первый ход, после чего каждый ход от команды "Мир" выбирался путем голосования пользователей. На обдумывание каждого хода обеим сторонам давалось по 24 часа.

Этот матч стал третьим в истории масштабным онлайн-противостоянием формата "Гроссмейстер против мира". Карлсен стал первым гроссмейстером, которому не удалось одержать победу, однако против него сыграло рекордное число участников.

Также стало известно, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который решил возобновить боксерскую карьеру в возрасте 46 лет, проведет поединок с американцем Марио Барриосом в Лас-Вегасе 19 июля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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