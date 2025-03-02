Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе

16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, продал свои скандальные джинсы, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее он выставил на продажу свои джинсы, из-за которых его выгнали с ЧМ-2024 по рапиду. И вот 1 марта шахматист рассказал на своей странице в соцсети Х об их успешной продаже.

Sold for $36.100🙏 — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) March 1, 2025

По словам самого шахматиста, лот приобрели за 36,1 тыс. долларов.

Тем временем российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру.