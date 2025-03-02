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Спорт

Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы на аукционе

Магнус Карлсен продал на аукционе свои джинсы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 08:15 Фото: pixabay
16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, продал свои скандальные джинсы, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее он выставил на продажу свои джинсы, из-за которых его выгнали с ЧМ-2024 по рапиду. И вот 1 марта шахматист рассказал на своей странице в соцсети Х об их успешной продаже.

По словам самого шахматиста, лот приобрели за 36,1 тыс. долларов.

Тем временем российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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