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Спорт

Новак Джокович занял место в финале турнира в Женеве

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 07:59 Фото: Instagram/djokernole
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл 90-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри в полуфинале турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Матч шел 2 часа 14 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Джокович подал навылет 10 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных.

На счету Норри три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех заработанных.

В финале турнира Джокович сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

Ранее Новак Джокович впервые за долгое время отличился победой на ATP.

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Аксинья Титова
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