Массовая авария случилась на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" в Монте-Карло 25 мая 2025, сообщает Zakon.kz.

Сразу после старта в первом повороте столкнулись ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport) и француз Виктор Мартинс (ART Grand Prix). Образовался так называемый завал, в который попали 11 болидов.

Caos no arranque da corrida principal da Fórmula 2 no Mónaco. pic.twitter.com/tOnrVnT8wO — F1PT (@F1PToficial) May 25, 2025

Гонку, которая проходит на городской трассе, пришлось приостановить красными флагами, пауза составила более получаса.

🏎🏁🇲🇨 Choque em cadeia durante Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 2 envolve 11 carros



Logo após a partida, o irlandês @alexdunneracing e o francês @VictorMartinsFR colidiram na primeira curva, dando início a uma colisão na qual 11 carros ficaram presos.



A corrida foi… pic.twitter.com/g7FpnRptap — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 25, 2025

Семь пилотов, в том числе Данн, обладатель поул-позиции, не смогли продолжить соревнование. После возобновления в отбойник влетел Джошуа Дюрксен (AIX Racing). На данный момент из 22 пилотов в гонке остались 14.

Ранее стало известно о том, что Формула-1 и компания Disney объявили о сотрудничестве, в рамках которого будет запущена коллаборация с Микки-Маусом.