Массовая авария случилась на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2"
Сразу после старта в первом повороте столкнулись ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport) и француз Виктор Мартинс (ART Grand Prix). Образовался так называемый завал, в который попали 11 болидов.
Caos no arranque da corrida principal da Fórmula 2 no Mónaco. pic.twitter.com/tOnrVnT8wO— F1PT (@F1PToficial) May 25, 2025
Гонку, которая проходит на городской трассе, пришлось приостановить красными флагами, пауза составила более получаса.
🏎🏁🇲🇨 Choque em cadeia durante Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 2 envolve 11 carros— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 25, 2025
Logo após a partida, o irlandês @alexdunneracing e o francês @VictorMartinsFR colidiram na primeira curva, dando início a uma colisão na qual 11 carros ficaram presos.
A corrida foi… pic.twitter.com/g7FpnRptap
Семь пилотов, в том числе Данн, обладатель поул-позиции, не смогли продолжить соревнование. После возобновления в отбойник влетел Джошуа Дюрксен (AIX Racing). На данный момент из 22 пилотов в гонке остались 14.
Ранее стало известно о том, что Формула-1 и компания Disney объявили о сотрудничестве, в рамках которого будет запущена коллаборация с Микки-Маусом.