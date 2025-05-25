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Спорт

Массовая авария случилась на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2"

гонка, ДТП, Формула-2, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 15:26 Фото: Х/jameshify
Массовая авария случилась на старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" в Монте-Карло 25 мая 2025, сообщает Zakon.kz.

Сразу после старта в первом повороте столкнулись ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport) и француз Виктор Мартинс (ART Grand Prix). Образовался так называемый завал, в который попали 11 болидов.

Гонку, которая проходит на городской трассе, пришлось приостановить красными флагами, пауза составила более получаса.

Семь пилотов, в том числе Данн, обладатель поул-позиции, не смогли продолжить соревнование. После возобновления в отбойник влетел Джошуа Дюрксен (AIX Racing). На данный момент из 22 пилотов в гонке остались 14.

Ранее стало известно о том, что Формула-1 и компания Disney объявили о сотрудничестве, в рамках которого будет запущена коллаборация с Микки-Маусом.

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Андрей Дюсупов
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