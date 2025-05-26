Восходящая звезда тенниса назвала самую сложную соперницу в туре

Шестая ракетка мира из России Мирра Андреева с уважением отозвалась в адрес американки Кори Гауфф (вторая в рейтинге WTA), сообщает Zakon.kz.

По информации Punto de Break, 18-летняя россиянка отмечает, что именно Гауфф является для нее самой сложной соперницей в туре.

"Коко Гауфф – очень атлетичная теннисистка, с ней очень тяжело играть агрессивно. Такое ощущение, что она все время где-то рядом – бегает за каждым мячом и старается вернуть еще один. У нее отличная ментальность – она сражается до конца и за каждый мяч. Все теннисистки бьются за каждый балл, но кажется, что она оказывает гораздо больше давления на соперницу. У нее отличный удар слева, а также хорошая подача. Она действительно сильный игрок – не зря у нее уже есть титул "Большого шлема". Когда у меня будет возможность снова с ней сыграть, я, наверное, просто постараюсь показать все, на что способна", – говорит Андреева.

До сих пор Мирра Андреева проиграла все четыре личные встречи с Кори Гауфф.

Ранее стало известно, что Джокович выиграл 100-й титул в карьере, победив в финале турнира в Женеве.