#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.84
579.7
6.39
Спорт

Восходящая звезда тенниса назвала самую сложную соперницу в туре

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 08:14 Фото: Instagram/_mirraandreeva_
Шестая ракетка мира из России Мирра Андреева с уважением отозвалась в адрес американки Кори Гауфф (вторая в рейтинге WTA), сообщает Zakon.kz.

По информации Punto de Break, 18-летняя россиянка отмечает, что именно Гауфф является для нее самой сложной соперницей в туре.

"Коко Гауфф – очень атлетичная теннисистка, с ней очень тяжело играть агрессивно. Такое ощущение, что она все время где-то рядом – бегает за каждым мячом и старается вернуть еще один. У нее отличная ментальность – она сражается до конца и за каждый мяч. Все теннисистки бьются за каждый балл, но кажется, что она оказывает гораздо больше давления на соперницу. У нее отличный удар слева, а также хорошая подача. Она действительно сильный игрок – не зря у нее уже есть титул "Большого шлема". Когда у меня будет возможность снова с ней сыграть, я, наверное, просто постараюсь показать все, на что способна", – говорит Андреева.

До сих пор Мирра Андреева проиграла все четыре личные встречи с Кори Гауфф.

Ранее стало известно, что Джокович выиграл 100-й титул в карьере, победив в финале турнира в Женеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Знаменитый тренер высказался о перспективах Рыбакиной
Спорт
07:30, Сегодня
Знаменитый тренер высказался о перспективах Рыбакиной
Вольник Алишер Ергали прославился на Кубке Казахстана
Спорт
05:59, Сегодня
Вольник Алишер Ергали прославился на Кубке Казахстана
Александр Овечкин с семьей прилетел в Россию
Спорт
03:59, 26 мая 2025
Александр Овечкин с семьей прилетел в Россию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: