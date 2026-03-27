Выяснилась возможная соперница Рыбакиной в финале в Майами после Соболенко

Четвертая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прошла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в полуфинале Гауфф встретилась с 14-й ракеткой мира представительницей Чехии Каролин Муховой.

Матч шел 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:1, 6:1. Кори один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

На счету Каролины ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В финале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Ранее Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной.