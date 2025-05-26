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Спорт

КПЛ-2025: фавориты турнира получили ощутимый удар от аутсайдеров

Футбол Сенсация Талдыкорган, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:19 Фото: Instagram/jetisufk
В прошедшие выходные на футбольных полях Казахстана завершились матчи 10-го тура Премьер-лиги, где серьезный удар по топ-командам сезона нанесли представители нижней части турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Одна из главных сенсаций прошедшего тура случилась в Талдыкоргане, где местный "Жетысу" сумел переиграть лидера казахстанского чемпионата – "Актобе".

Подопечные Самата Смакова порадовали своих болельщиков долгожданной победой над пятикратным чемпионом страны со счетом 2:1. 

Набравший ход "Ордабасы" из Шымкента внезапно уступил дома "Улытау" (Жезказган) – 0:1.

Обыгравший в прошлом туре чемпиона страны "Кайрат" семейский "Елимай" на выезде сыграл вничью с "Кызылжаром" – 1:1.

Только в двух встречах фавориты взяли планируемые очки. Так, "Астана" дома была сильнее земляков из "Жениса" – 4:2, а костанайский "Тобол" в гостях переиграл "Туран" из Туркестана со счетом 2:1.

Бесспорно, героями 10-го тура КПЛ-2025 стали футболисты "Окжетпеса", которые на Центральном стадионе Алматы сумели победить действующего чемпиона республики "Кайрат" – 2:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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