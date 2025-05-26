Король грунта собрал "Великую четверку" на Открытом чемпионате Франции

25 мая на "Ролан Гаррос" прошла церемония чествования испанца Рафаэля Надаля – 14-кратного чемпиона данного турнира, куда была приглашена вся элита мирового тенниса. Не пропустили этот праздник и легендарные Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей, сообщает Zakon.kz.

Именно эта "Большая четверка" забирала практически все значимые трофеи мирового тенниса за последние четверть века.

В этом году организаторы "Ролан Гаррос" устроили церемонию в честь короля грунта – Рафаэля Надаля.

Помимо VIP-гостей в лице Федерера, Джоковича и Маррея, на трибунах арены Филиппа Шатрие присутствовали нынешние звезды мирового тенниса – Карлос Алькарас, Ига Швёнтек и многие другие, а также члены семьи Надаля.

"Это невероятная история, которая началась в 2004 году. С того момента я по-настоящему понял, что такое "Ролан Гаррос". За эти 20 лет пережил здесь все, были невероятные соперники – Энди, Роджер, Новак и, конечно, многие другие, которые заставляли меня выкладываться на пределе физических и ментальных возможностей. Эти долгие, яркие противостояния были невероятно захватывающими, они подталкивали всех нас становиться лучше с каждым днем". Рафаэль Надаль

По решению французской стороны плашку со следом Надаля навечно установили на центральном корте грунтового чемпионата мира.

Рафаэль Надаль – 14-кратный чемпион "Ролан Гаррос", который выиграл 112 матчей на кортах Парижа и проиграл всего четыре раза.

Испанец завершил карьеру в финальной части Кубка Дэвиса-2024. За свою карьеру он стал победителем 22 турниров из серии "Больших шлемов".