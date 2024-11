Надаль впервые за 20 лет проиграл матч в Кубке Дэвиса и завершил карьеру

Встреча в Малаге завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 80-й ракетки мира.

Таким образом Надаль потерпел второе поражение в одиночном разряде в Кубке Дэвиса в карьере при 29 победах. Первое было в феврале 2004 года от чеха Иржи Новака.

За карьеру Надаль выиграл 22 турнира "Большого шлема", в том числе рекордные 14 раз побеждал на "Ролан Гаррос". По титулам "Большого шлема" испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).

Таким образом, матч с ван де Зандсхулпом стал последним в карьере Надаля.

Marca посвятила легендарному теннисисту обложку номера, который выйдет сегодня 20 ноября.

На прощание теннисисту рукоплескал весь зал.

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.



His family is in tears.



We’re all in tears for this man.



The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.



You. Are. Infinite. 🥹



🇪🇸❤️🇪🇸

pic.twitter.com/mMCrqESpLR