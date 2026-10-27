Король грунта Рафаэль Надаль возвращается на корты в 2027 году
Фото: Instagram/rafaelnadal
22-кратный чемпион турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль накануне объявил новость, что вскоре снова выйдет на корты, сообщает Zakon.kz.
14-кратный победитель "Ролан Гаррос" сыграет на выставочном турнире в американском Лас-Вегасе, который пройдет 28 февраля 2027 года.
Эту информацию 40-летний испанец рассказал своим болельщикам через соцсети.
"Всем привет, у меня остались прекрасные воспоминания о турнире в Лас-Вегасе в 2024 году. Атмосфера и болельщики были просто потрясающими. С огромной радостью объявляю о своем возвращении в 2027 году и с нетерпением жду возможности выступить на турнире MGM Slam, так что до скорой встречи в Вегасе". Рафаэль Надаль
Ровно два года назад Рафа объявил о завершении карьеры после финала Кубка Дэвиса.
В 2025 году Надаль стал лауреатом премии Laureus World Sports Awards в номинации "Икона спорта".
Недавно король грунта сыграл на выставочном турнире в честь 10-летнего юбилея своей академии на Мальорке, где его команда обыграла дружину Энди Маррея со счетом 4:3.
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