220 км за день проехали участники велопробега "От Алтая до Урала"

Велоколонна "От Алтая до Урала" прибыла в Семей. Участники акции намерены объездить восемь регионов страны и добраться до Астаны, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, что 27 мая 2025 года на въезде в область Абай состоялась торжественная встреча участников республиканского велопробега. Колонна велосипедистов в сопровождении организаторов проследовала к центральной площади Семея, где их приветствовали трудовые коллективы, студенты и любители спорта. Протяженность маршрута в этот день составила 220 километров.

"Велопробег приурочено к Году рабочих профессий, он направлен на продвижение принципов здорового образа жизни. После мероприятия, спортсмены продолжили движение", – поделились в ведомстве.

В министерстве отметили, что маршрут охватывает восемь регионов Казахстана: Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области, область Абай, а также Астану, где финиш запланирован на 8 июня 2025 года.

А ранее велогонщик "Астаны" Скарони выиграл 16-й королевский этап на "Джиро-2025".