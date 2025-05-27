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Спорт

220 км за день проехали участники велопробега "От Алтая до Урала"

220 км за день проехали участники велопробега &quot;От Алтая до Урала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 23:14 Фото: pixabay
Велоколонна "От Алтая до Урала" прибыла в Семей. Участники акции намерены объездить восемь регионов страны и добраться до Астаны, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, что 27 мая 2025 года на въезде в область Абай состоялась торжественная встреча участников республиканского велопробега. Колонна велосипедистов в сопровождении организаторов проследовала к центральной площади Семея, где их приветствовали трудовые коллективы, студенты и любители спорта. Протяженность маршрута в этот день составила 220 километров.

"Велопробег приурочено к Году рабочих профессий, он направлен на продвижение принципов здорового образа жизни. После мероприятия, спортсмены продолжили движение", – поделились в ведомстве.

В министерстве отметили, что маршрут охватывает восемь регионов Казахстана: Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области, область Абай, а также Астану, где финиш запланирован на 8 июня 2025 года.

А ранее велогонщик "Астаны" Скарони выиграл 16-й королевский этап на "Джиро-2025". 

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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