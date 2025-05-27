Гонщик "Астаны" Скарони выиграл 16-й королевский этап на "Джиро-2025"
Фото: Instagram/xds_astana_team
27 мая на супервеломногодневке "Джиро д́́Италия" прошел 16-й королевский горный этап, где двойную победу одержали итальянские гонщики казахстанской команды "Астана" – Кристиан Скарони и Лоренцо Фортунато, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские итальянцы вместе и дружно пришли первыми к финишу, в самом конце подняв друг другу руки, и параллельно пересекли черту.
Лоренцо Фортунато отдал победу своему другу и напарнику по команде Astana XDS – Кристиану Скарони, которого и признали победителем 16-го этапа.
Третьим эту гонку протяженностью в 203 км закончил еще один итальянец Джулио Пелицарри.
В итоге казахстанская велодружина одержала первую победу на нынешней "Джиро" и самую большую в этом сезоне.
После 16-го этапа данных состязаний представитель "Астаны" Лоренцо Фортунато по-прежнему лидирует в номинации "Лучший горняк".
Между тем 27 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису успешно выступили члены сборной Казахстана – Александр Шевченко и Александр Бублик.
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