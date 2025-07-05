"Реал" и "Боруссия" сыграли в 1/4 финала КЧМ

В ночь на 6 июля состоялось огненное противостояние мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Клубного чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Многократный победитель этого турнира и его дебютант встретились на арене "Метлайф Стэдиум" в американском городе Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси). Мадридцы решили исход противостояния еще в начале встречи.

На 10 минуте Гонсало Торрес открыл счет и забил четвертый мяч в рамках турнира. Следом Франсиско Гарсия замкнул прострел Трент Александер-Арнольда.

Дортмундцы сумели сократить отставание лишь в компенсированное ко второму тайму время усилиями Максимилиана Байера. Но тут же вышедший на замену Килиан Мбаппе поставил точку ударом ножницами. Однако немецкая команда успела заработать пенальти.

Дин Хюсейн получил прямую красную карточку. Серу Гирасси реализовал пенальти. Общий счет встречи – 3:2 в пользу "сливочных".

Фото: Telegram/Спортс

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Для фанатов футбола стало особенным то, что после гола Мбаппе не стал радоваться бурно. Вместо этого он остановился, сложил руки в молитвенном жесте, а затем поднял пальцы вверх, показав "2" и "0". Это номер, под которым выступал Диогу Жота. Этот жест стал данью памяти погибшему другу.

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LA DE MBAPPÉ HACIENDO EL 2️⃣0️⃣ DE DIOGO JOTA Y DEDICÁNDOSELO AL CIELO. ¡SEÑORAS Y SEÑORES, ESTO ES FÚTBOL! 😍@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/E4kKalaMFu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

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