Рекорд Роналду за "Реал" побил британский футболист Беллингем

20-летний талантливый англичанин Джуд Беллингем установил рекорд мадридского "Реала" по забитым голам за первые 15 матчей нового сезона и обошел знаменитого Роналду, сообщает Zakon.kz

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Перспективный британский полузащитник, который этим летом перебрался из немецкой "Боруссии" в "Реал", превзошел своих знаменитых одноклубников Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, отметившись 14-ю голами в стартовых 15 играх за "королевскую команду", включая все турниры.



Goles en sus primeros 15 partidos oficiales con el Real Madrid...



BELLINGHAM: 14

Cristiano Ronaldo: 13

Di Stéfano: 13

Pruden: 13



Otros a destacar...



Puskás: 11

Raúl: 7

Hugo Sánchez: 7

Benzema: 5 pic.twitter.com/nADhH2YDvP — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2023

Беллингем стал автором одного из мячей в победном матче против "Кадиса" (3:0) в рамках 14-го тура Ла Лиги. В копилке забитых им голов в составе "галактикос" уже 14 мячей.





Беллингем также опередил своих ближайших конкурентов в гонке снайперов испанского чемпионата, где у него 11 взятий ворот. За молодым талантом из Англии следуют Антуан Гризманн (9), Жерар Морено (8) и Борха Майораль (8).





Фото: Instagram/realmadrid

После победы над "Кадисом" "Реал" вырвался в лидеры Ла Лиги, имея в активе 35 очков. Основные конкуренты коллектива Карло Анчелотти, "Атлетико" и "Барселона", занимают третью и четвертую позицию соответственно, накопив по 31 баллу.



Главный возмутитель спокойствия нынешнего испанского футбольного чемпионата, "Жирона" (34), идет на второй строчке с одной игрой в запасе. "Бело-красные" могут отобрать у "Реала" первое место турнирной таблицы уже ночью 28 ноября, если обыграют дома "Атлетик Бильбао".

Ранее одного из ведущих игроков "Реала" выбрали лучшим игроком Ла Лиги.