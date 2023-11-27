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Рекорд Роналду за "Реал" побил британский футболист Беллингем

Английский футболист Беллингем побил рекорд Роналду Фото: Instagram/realmadrid
20-летний талантливый англичанин Джуд Беллингем установил рекорд мадридского "Реала" по забитым голам за первые 15 матчей нового сезона и обошел знаменитого Роналду, сообщает Zakon.kz

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Перспективный британский полузащитник, который этим летом перебрался из немецкой "Боруссии" в "Реал", превзошел своих знаменитых одноклубников Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано, отметившись 14-ю голами в стартовых 15 играх за "королевскую команду", включая все турниры.

Беллингем стал автором одного из мячей в победном матче против "Кадиса" (3:0) в рамках 14-го тура Ла Лиги. В копилке забитых им голов в составе "галактикос" уже 14 мячей. 


Беллингем также опередил своих ближайших конкурентов в гонке снайперов испанского чемпионата, где у него 11 взятий ворот. За молодым талантом из Англии следуют Антуан Гризманн (9), Жерар Морено (8) и Борха Майораль (8).

Футбол Рекорд Реала

Фото: Instagram/realmadrid

После победы над "Кадисом" "Реал" вырвался в лидеры Ла Лиги, имея в активе 35 очков. Основные конкуренты коллектива Карло Анчелотти, "Атлетико" и "Барселона", занимают третью и четвертую позицию соответственно, накопив по 31 баллу. 

Главный возмутитель спокойствия нынешнего испанского футбольного чемпионата, "Жирона" (34), идет на второй строчке с одной игрой в запасе. "Бело-красные" могут отобрать у "Реала" первое место турнирной таблицы уже ночью 28 ноября, если обыграют дома "Атлетик Бильбао".

Ранее одного из ведущих игроков "Реала" выбрали лучшим игроком Ла Лиги.

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