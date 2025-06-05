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Спорт

Елена Рыбакина поднялась в списке претенденток на титул на турнире в Лондоне

Елена Рыбакина стала пятой сеяной, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 00:39 Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала пятой сеяной на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Изначально Рыбакина была шестой в списке претенденток на титул, но поднялась на одну строчку после того, как американка Джессика Пегула решила сняться с турнира. Выше Елены в списке сеяных на данный момент располагаются Мэдисон Киз, Чжэн Циньвэнь, Эмма Наварро и Диана Шнайдер. Если одна из этих теннисисток также снимется, то Рыбакина станет четвертой сеяной и начнет выступление не с первого, а со второго круга.

Турнир Queen’s Club Championships пройдет с 7 по 22 июня.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала "Ролан Гаррос-2025".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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