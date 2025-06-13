Анна Данилина пробилась в финал престижного турнира в Лондоне

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер провела полуфинальный матч на королевском турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Данилина и Шнайдер встретились с парой Эллен Перес (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) и победили в трех сетах – 6:3, 2:6, 11:9. Таким образом, казахстанка и ее напарница выступят в финале и поборются за титул.

Напомним, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин, и на данный момент она занимает рекордную позицию в рейтинге WTA – девятое место.

Ранее Елена Рыбакина разочаровала болельщиков поражением 86-й ракетке мира.