#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.92
588.91
6.44
Спорт

Анна Данилина пробилась в финал престижного турнира в Лондоне

Анна Данилина провела полуфинальный матч, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 21:35 Фото: КФТ РК
Теннисистка из Казахстана Анна Данилина в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер провела полуфинальный матч на королевском турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Данилина и Шнайдер встретились с парой Эллен Перес (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) и победили в трех сетах – 6:3, 2:6, 11:9. Таким образом, казахстанка и ее напарница выступят в финале и поборются за титул.

Напомним, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин, и на данный момент она занимает рекордную позицию в рейтинге WTA – девятое место.

Ранее Елена Рыбакина разочаровала болельщиков поражением 86-й ракетке мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии
Спорт
21:31, Сегодня
Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии
Рыбакина разочаровала болельщиков поражением 86-й ракетке мира
Спорт
20:35, Сегодня
Рыбакина разочаровала болельщиков поражением 86-й ракетке мира
Абужакынова сотворила историю и сразится за "золото" ЧМ-2025 по дзюдо
Спорт
19:59, Сегодня
Абужакынова сотворила историю и сразится за "золото" ЧМ-2025 по дзюдо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: