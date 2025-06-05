Гол Роналду помог Португалии пройти в финал Лиги наций УЕФА

В ночь на 5 июня немецкий стадион "Альянс Арена" принял первый полуфинал Лиги наций УЕФА, где Германия уступила Португалии – 1:2. Победу гостям принес гол 40-летнего нападающего Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Для звезды португальского футбола этот гол стал 937-м в его профессиональной карьере, из которых 800 он оформил на клубном уровне.

Для самой же сборной Португалии это первая победа над Бундестим за последние четверть века.

В последний раз команда Роналду обыгрывала Германию 20 июня 2000 года со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата Европы.

С тех пор немецкая дружина одержала пять побед.

Вдобавок португальцы во второй раз в своей истории вышли в финал Лиги наций УЕФА.

В дебютном сезоне шесть лет назад португальская сборная выиграла данный турнир.



Теперь в финале нынешнего сезона 8 июня команда Роберто Мартинеса сыграет с победителем пары Франция – Испания.