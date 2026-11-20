Сборные Франции и Испании сразятся в четвертьфинале Лиги наций УЕФА
Предстоящее сражение двух великих футбольных держав будет сладким зрелищем для всех любителей – встретятся действующие чемпионы мира с обладателями серебряных наград ЧМ-2022.
Этот поединок также пройдет под знаком противостояния двух лучших футболистов современности – Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.
В других парах 1/4 финала Лиги наций УЕФА встречаются: Норвегия – Англия, Нидерланды – Португалия и Бельгия – Германия.
Далее по сетке турнира в полуфиналах победитель пары Нидерланды – Португалия встретится с победившим в матче Испания – Франция. Победитель встречи Бельгия – Германия сыграет с лучшим в паре Норвегия – Англия.
Первые матчи четвертьфиналов пройдут с 25 по 27 марта 2027 года, а ответные – с 28 по 30 марта. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июня.
В переходных матчах между лигами A и B образованы следующие пары: Босния и Герцеговина – Дания, Венгрия – Сербия, Ирландия – Хорватия и Словения – Уэльс
В аналогичных играх между лигами B и C сложились следующие пары: Кипр – Северная Македония, Эстония – Румыния, Фарерские острова – Грузия и Беларусь – Израиль.
Здесь стоит заметить, что для нового наставника французской дружины Зинедина Зидана предстоящая игра против "Ля Рохи" будет серьезным экзаменом.
"Зизу" недавно рассказал о новых задачах на посту наставника "синих".