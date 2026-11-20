20 ноября УЕФА провел жеребьевку четвертьфиналов и стыковых матчей Лиги наций УЕФА. По итогам этой процедуры одним из центральных поединков 1/4 финала данного турнира будет битва между Францией и Испанией, сообщает Zakon.kz.

Предстоящее сражение двух великих футбольных держав будет сладким зрелищем для всех любителей – встретятся действующие чемпионы мира с обладателями серебряных наград ЧМ-2022.

Этот поединок также пройдет под знаком противостояния двух лучших футболистов современности – Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

В других парах 1/4 финала Лиги наций УЕФА встречаются: Норвегия – Англия, Нидерланды – Португалия и Бельгия – Германия.

Далее по сетке турнира в полуфиналах победитель пары Нидерланды – Португалия встретится с победившим в матче Испания – Франция. Победитель встречи Бельгия – Германия сыграет с лучшим в паре Норвегия – Англия.

Первые матчи четвертьфиналов пройдут с 25 по 27 марта 2027 года, а ответные – с 28 по 30 марта. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июня.

В переходных матчах между лигами A и B образованы следующие пары: Босния и Герцеговина – Дания, Венгрия – Сербия, Ирландия – Хорватия и Словения – Уэльс

В аналогичных играх между лигами B и C сложились следующие пары: Кипр – Северная Македония, Эстония – Румыния, Фарерские острова – Грузия и Беларусь – Израиль.

Здесь стоит заметить, что для нового наставника французской дружины Зинедина Зидана предстоящая игра против "Ля Рохи" будет серьезным экзаменом.

"Зизу" недавно рассказал о новых задачах на посту наставника "синих".