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Спорт

Данилина, Рыбакина и Путинцева успешно стартовали на турнире в Лондоне

теннисистки успешно стартовали на турнире в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 23:43 Фото: pixabay
Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева провели матч 1/8 финала парного разряда турнира в Лондоне (Англия), сообщает Zakon.kz.

В соперничестве с представительницей Испании Кристиной Букша и бразильянкой Беатрис Хаддад Майя казахстанки взяли верх по итогам трех сетов – 6:3, 5:7, 10:6.

Теперь победительницы в четвертьфинале встретятся с американкой Эйжей Мухаммад и нидерландкой Деми Схюрс.

Отметим, что в одиночном разряде Рыбакина (11-я в рейтинге WTA) стартует завтра против британки Хитер Уотсон (164-я), которой ранее сенсационно уступила Путинцева (27-я) по итогам двух сетов – 4:6, 3:6.

Кроме того, казахстанская теннисистка Анна Данилина в тандеме с россиянкой Дианой Шнайдер обыграли дуэт Джулиана Олмос (Мексика)/Александра Панова (Россия). Матч проходил в напряженной, но контролируемой манере – Данилина и Шнайдер демонстрировали сыгранность и хладнокровие в ключевых моментах.

Анна Данилина (Казахстан)/Диана Шнайдер (Россия) – Анастасия Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика) – 6:4, 7:5

Эта победа обеспечила выход тандема в четвертьфинал и вновь подтвердила высокий игровой тонус Анны Данилиной, которая продолжает демонстрировать стабильные результаты на протяжении текущего сезона.

Ранее сообщалось, что вечная соперница Рыбакиной прошла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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