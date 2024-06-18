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Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Великобритании

Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Великобритании Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Бирмингеме (Великобритания) стартовал травяной турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны вместе с россиянкой Анастасией Потаповой одержали победу над дуэтом Диана Шнайдер (Россия) / Барбора Крейчикова (Чехия) со счетом 3:6, 6:1, 10:7,

Во втором раунде (1/4 финала) Путинцева и Потапова сыграют с победительницами противостояния Харриет Дарт / Майя Люмсден (Великобритания) – Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Также на этом турнире Юлия Путинцева сыграет в одиночном разряде, в стартовом матче она встретится с француженкой Кларой Бюрель (43 WTA).

Ранее Александр Бублик одержал победу в парном разряде турнира в Германии и узнал соперника по первому матчу в одиночке. 

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