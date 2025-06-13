Рыбакина разочаровала болельщиков поражением 86-й ракетке мира

13 июня состоялся ряд матчей 1/4 финала женского представительного турнира WTA 500 в Лондоне. В одном из этих поединков казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела обыграть 37-летнюю немку Татьяну Марию, сообщает Zakon.kz.

Ветеранша WTA-Тура, которая ныне занимает 86-ю позицию женского мирового рейтинга, добралась до четвертьфинала текущих соревнований через отборочный тур.

За выход в полуфинал английского травяного турнира Татьяна Мария разобралась с 11-й ракеткой из Казахстана Еленой Рыбакиной – 6:4, 6:4.

В эти минуты на этих же состязаниях борется за выход в финал парных игр еще одна наша соотечественница – Анна Данилина.

13 июня свой поединок стадии четвертьфинала на "Челленджере" в Братиславе провел казахстанец Александр Шевченко, который переиграл итальянца Федерико Сина – 7:6, 6:4.

И к этому часу стал известен призовой фонд "Уимблдона-2025", который достиг рекордной отметки за всю историю.

