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Елена Рыбакина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Рыбакина проиграла Екатерине Александровой в Аделаиде Фото: WTA
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3 WTA) провела матч 1/4 финала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина проиграла россиянке Екатерине Александровой (21 WTA) со счетом 3:6, 3:6. Соперницы встречались между собой в четвертый раз. В очном противостоянии представительница Казахстана уступает – 1:3. 

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. 

В полуфинале соревнований в Австралии Александрова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 12 место в мировом рейтинге.

На соревнованиях в Аделаиде Елена Рыбакина получила первый номер посева. Она начала свой путь на турнире со второго раунда, где обыграла Кристину Бучу (61 WTA). Екатерина Александрова прервала победную серию Рыбакиной на австралийских кортах, которая насчитывала шесть матчей. 

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Хобарте.

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