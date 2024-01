Елена Рыбакина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Елена Рыбакина проиграла россиянке Екатерине Александровой (21 WTA) со счетом 3:6, 3:6. Соперницы встречались между собой в четвертый раз. В очном противостоянии представительница Казахстана уступает – 1:3.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В полуфинале соревнований в Австралии Александрова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 12 место в мировом рейтинге.

An upset on the cards? 👀 Ekaterina Alexandrova takes a 6-3 lead over top seed Rybakina in their Adelaide quarterfinal. #AdelaideTennis pic.twitter.com/UCv4ZeIqyE

На соревнованиях в Аделаиде Елена Рыбакина получила первый номер посева. Она начала свой путь на турнире со второго раунда, где обыграла Кристину Бучу (61 WTA). Екатерина Александрова прервала победную серию Рыбакиной на австралийских кортах, которая насчитывала шесть матчей.

An upset in Adelaide! 🚨



Ekaterina Alexandrova deals top seed Rybakina her first loss of the season to advance to the semifinals 🔜#AdelaideTennis pic.twitter.com/keKqOgwJ4u