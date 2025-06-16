Прыгун Дюплантис покорил болельщиков своим 12-метровым мировым рекордом

Фото: Instagram/worldathletics

Знаменитый шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 12-й раз улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом. На этот раз "король прыжков в небо" улетел на высоту 6 метров и 28 сантиметров, сообщает Zakon.kz.

Очередной фантастический прыжок от Дюплантиса зрители увидели 15 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция). A post shared by World Athletics (@worldathletics) У себе на Родине 25-летний атлет преодолел планку высотой 6,28 м. A post shared by World Athletics (@worldathletics) Прежний мировой рекорд (6,27) принадлежал также Арману, который он продемонстрировал зимой этого года. Всего за свою профессиональную карьеру Дюплантис 12 раз обновлял мировые показатели. Шведский прыгун с шестом является двукратным олимпийским чемпионом и дважды становился лучшим на мировых первенствах.

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