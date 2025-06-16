Прыгун Дюплантис покорил болельщиков своим 12-метровым мировым рекордом
Фото: Instagram/worldathletics
Знаменитый шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 12-й раз улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом. На этот раз "король прыжков в небо" улетел на высоту 6 метров и 28 сантиметров, сообщает Zakon.kz.
Очередной фантастический прыжок от Дюплантиса зрители увидели 15 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция).
У себе на Родине 25-летний атлет преодолел планку высотой 6,28 м.
Прежний мировой рекорд (6,27) принадлежал также Арману, который он продемонстрировал зимой этого года.
Всего за свою профессиональную карьеру Дюплантис 12 раз обновлял мировые показатели. Шведский прыгун с шестом является двукратным олимпийским чемпионом и дважды становился лучшим на мировых первенствах.
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