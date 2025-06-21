Виртц перешел в "Ливерпуль" и стал самым дорогим игроком в истории АПЛ

20 июня английский "Ливерпуль" объявил о трансфере полузащитника немецкого "Байера" Флориана Виртца. "Красные" выплатят "аптекарям" 100 млн фунтов, включая бонусы в размере 16 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, самый громкий трансфер межсезонья завершен. Флориан Виртц станет самым дорогим футболистом в истории английской Премьер-лиги за 116 млн фунтов (136 млн евро).

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

Виртц стал пятым игроком за всю историю АПЛ, за которого выложили 100 млн фунтов или больше. Ранее подобные суммы давали за Энцо Фернандеса (107 млн), Мойсеса Кайседо (115 млн), Деклана Райса (105 млн) и Джека Грилиша (100 млн).

"Очень счастлив и горд, долго ждал, наконец-то это свершилось. Впереди меня ждет новое приключение. Хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Бундеслигу и перейти в АПЛ. Посмотрим, как смогу проявить себя там. Надеюсь, смогу сделать все, что в моих силах. Это идеальное место для меня, можно наслаждаться каждой игрой. С нетерпением жду своего первого матча". Флориан Виртц

По сведениям некоторых источников, "Ливерпуль" может даже заплатить до 150 млн евро за Виртца, при этом учитывая дополнительные соглашения.

Этот трансфер будет рекордным не только для Премьер-лиги, но и для Бундеслиги.

Тем временем в немецком Галле радует своих поклонников Александр Бублик, который уже пробился там в полуфинал.