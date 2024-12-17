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Спорт

Главная звезда "Байера" Виртц отказал топам и остается на Родине

Футбол Контракт Байер, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 11:36 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Лидер немецкого "Байера" Флориан Виртц, несмотря на различные предложения от грандов европейского футбола, продолжит выступление в своем клубе до 2027 года с зарплатой больше 10 млн евро в год, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Kicker, 21-летний хавбек продлил контракт с "фармацевтами" еще на один сезон – до 2027 года. Прежнее соглашение заканчивалось в 2026 году.

Зарплата Виртца составит больше 10 млн евро за год, что сделает его высокооплачиваемым игроком клуба.

Свою значимость Флориан доказал 14 декабря, в выездном матче Бундеслиги против "Аугсбурга". В тот день он забил победный гол своей команды (2:0).

Всего полузащитник в текущем сезоне отметился шестью мячами и оформил четыре ассиста после 14 игр немецкого первенства.

За талантливым немецким игроком давно присматривают "Бавария", "Реал" и "Манчестер Сити". Чемпион Англии недавно уже хотел выложить за Виртца 120 млн евро, но стороны пока не договорились.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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