Спорт

"Ливерпуль" купил за рекордные 125 млн фунтов Александера Исака

Футбол Рекордный Трансфер, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 09:49 Фото: Instagram/liverpoolfc
Шведский форвард "Ньюкасла" Александер Исак перешел в "Ливерпуль" за 125 млн фунтов, что стало рекордным трансфером за всю историю английского футбола, сообщает Zakon.kz.

25-летний нападающий сборной Швеции подписал долгосрочный контракт и будет выступать в майке "мерсисайдцев" под номером девять.

По сведениям The Athletic, "Ливерпуль" заплатит "Ньюкаслу" 125 миллионов фунтов, включая бонусы. Сумма сделки должна составит 130 миллионов.

В итоге трансфер Исака стал рекордным за всю историю английского чемпионата. В прошлом сезоне шведский форвард забил 23 гола и оформил шесть ассистов в 34-х играх Премьер-лиги.

Дебют Александера в составе "красных" запланирован на 14 сентября, в гостевом матче против "Бернли". 

Здесь нужно отметить, что "Ливерпуль" совершил вторую крупную сделку в этом сезоне. Чуть ранее из "Байера" перешел Флориан Виртц за 116 миллионов, что было самым крупным трансфером АПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
