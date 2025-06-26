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Спорт

Известны результаты первых матчей полуфинала Кубка РК по футболу

Футбол Полуфинал Кубок РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 09:56 Фото: Instagram/fctobol
25 июня прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Казахстана-2025 по футболу. По их итогам ни одному из четырех клубов не удалось сделать заметный разрыв перед ответными встречами, сообщает Zakon.kz.

Первый из этих полуфинальных поединков состоялся в Петропавловске, где местный "Кызылжар" сыграл вничью с "Ордабасы" из Шымкента – 0:0.

Затем костанайский "Тобол" у себя дома переиграл столичный "Женис" со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет на пятой минуте встречи, отличился Александр Зуев. Еще в первом тайме гости сумели восстановить равновесие благодаря усилиям Адилио.

Победу костанайскому коллективу принес Наурызбек Жагоров, который забил решающий гол на 73-й минуте, – 2:1.

Ответные полуфинальные матчи Кубка Казахстана запланированы на конец октября, они пройдут в Шымкенте и Астане.

Действующим обладателем почетного трофея является ФК "Актобе". К сожалению, западноказахстанцы в этом сезоне были остановлены "Женисом" на стадии 1/8 финала Кубка страны.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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