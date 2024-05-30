Битва лидеров в полуфинале Кубка Казахстана завершилась победой "Актобе"

29 мая прошли первые два полуфинальных поединка розыгрыша Кубка Казахстана-2024 по футболу. В одном из этих матчей "Актобе" был сильнее "Елимая" с результатом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Встреча лидеров турнирной таблицы КПЛ-2024 прошла на родном стадионе западноказахстанского коллектива, где забитыми мячами своих болельщиков порадовали Дорни Ромеро и Максим Самородов.

В другом полуфинальном противостоянии Кубка РК померились силами действующий победитель турнира, костанайский "Тобол" и "Атырау". Североказахстанцы на своем поле праздновали успех с минимальным счетом 1:0. Автором гола на 40-й минуте встречи стал Ахмед Эль Мессауди, поразив ворота соперника с пенальти.

Ответные поединки стадии полуфинала Кубка страны запланированы на 19 июня.

Между тем отечественный футбол взял некоторую паузу в связи с двумя товарищескими матчами сборной Казахстана.

К этому часу главный тренер нашей дружины Магомед Адиев объявил свой состав на предстоящие матчи с Арменией и Азербайджаном.

Данный перерыв в КПЛ, скоро всего, пойдет на пользу алматинскому "Кайрату", который 30 мая представил нового наставника – Александра Кержакова.