Битва лидеров в полуфинале Кубка Казахстана завершилась победой "Актобе"
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Встреча лидеров турнирной таблицы КПЛ-2024 прошла на родном стадионе западноказахстанского коллектива, где забитыми мячами своих болельщиков порадовали Дорни Ромеро и Максим Самородов.
В другом полуфинальном противостоянии Кубка РК померились силами действующий победитель турнира, костанайский "Тобол" и "Атырау". Североказахстанцы на своем поле праздновали успех с минимальным счетом 1:0. Автором гола на 40-й минуте встречи стал Ахмед Эль Мессауди, поразив ворота соперника с пенальти.
Ответные поединки стадии полуфинала Кубка страны запланированы на 19 июня.
Между тем отечественный футбол взял некоторую паузу в связи с двумя товарищескими матчами сборной Казахстана.
К этому часу главный тренер нашей дружины Магомед Адиев объявил свой состав на предстоящие матчи с Арменией и Азербайджаном.
Данный перерыв в КПЛ, скоро всего, пойдет на пользу алматинскому "Кайрату", который 30 мая представил нового наставника – Александра Кержакова.
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