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Спорт

Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026

Михаил Шайдоров получил грант от НОК на подготовку к Олимпийским играм 2026, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 04:02 Фото: Instagram/isufigureskating
Национальный Олимпийский комитет Казахстана окажет финансовую поддержку фигуристу Михаилу Шайдорову для его подготовки к Олимпийским играм-2026, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК Казахстана, такой грант выдается на олимпийский цикл и распределяется комитетом между несколькими видами спорта с целью повышения их конкурентоспособности на международной арене.

Поддержка направлена исключительно на:

  • тренировочный процесс;
  • подготовительные мероприятия;
  • участие в соревнованиях.
"Грант покрывает расходы, которые не представляется возможным покрыть через государственные средства", – говорится в сообщении.

Помимо фигурного катания, поддержка была направлена командам по стрельбе из лука, бадминтону и гребле на байдарках и каноэ.

27 июня лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного травяного турнира WTA 250 в английском Истборне.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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