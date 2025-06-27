Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026

Национальный Олимпийский комитет Казахстана окажет финансовую поддержку фигуристу Михаилу Шайдорову для его подготовки к Олимпийским играм-2026, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК Казахстана, такой грант выдается на олимпийский цикл и распределяется комитетом между несколькими видами спорта с целью повышения их конкурентоспособности на международной арене.

Поддержка направлена исключительно на:

тренировочный процесс;

подготовительные мероприятия;

участие в соревнованиях.

"Грант покрывает расходы, которые не представляется возможным покрыть через государственные средства", – говорится в сообщении.

Помимо фигурного катания, поддержка была направлена командам по стрельбе из лука, бадминтону и гребле на байдарках и каноэ.

27 июня лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного травяного турнира WTA 250 в английском Истборне.