Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
Фото: Instagram/isufigureskating
Национальный Олимпийский комитет Казахстана окажет финансовую поддержку фигуристу Михаилу Шайдорову для его подготовки к Олимпийским играм-2026, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК Казахстана, такой грант выдается на олимпийский цикл и распределяется комитетом между несколькими видами спорта с целью повышения их конкурентоспособности на международной арене.
Поддержка направлена исключительно на:
- тренировочный процесс;
- подготовительные мероприятия;
- участие в соревнованиях.
"Грант покрывает расходы, которые не представляется возможным покрыть через государственные средства", – говорится в сообщении.
Помимо фигурного катания, поддержка была направлена командам по стрельбе из лука, бадминтону и гребле на байдарках и каноэ.
27 июня лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного травяного турнира WTA 250 в английском Истборне.
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