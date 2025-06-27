Сможет ли Анна Данилина с четвертой подряд попытки взять титул

27 июня лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в финал престижного травяного турнира WTA 250 в английском Истборне, сообщает Zakon.kz.

Пробиваться в решающую стадию Анне Данилиной на кортах Истборна помогала Мария Боузкова (Чехия). Здесь надо заметить, что для казахстанки это четвертый финал парных состязаний на уровне WTA-Тура. Но, к большому нашему огорчению, все предыдущие три титульных матча Данилина проиграла.

Так случилось в Париже, где Анна в дуэте с сербкой Александрой Крунич проиграли итальянкам Паолини/Эррани на "Ролан Гаррос".

После этого нашей теннисистке и россиянке Диане Шнайдер не повезло в решающей схватке в Лондоне (WTA 500).

А неделю назад Данилина в тандеме с японкой Эной Шибахарой отдали титул в английском Ноттингеме.

И теперь казахстанке выдался новый шанс на завоевание чемпионства, четвертый по счету. 27 июня в полуфинале соревнований в Истборне казахстано-чешский дуэт обыграл местных спотсменок Хэрриет Дарт и Майя Люмсден – 2:6, 7:5, 11:9. Соперницы по финалу определятся чуть позже – сегодня вечером.

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