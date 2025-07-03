#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
518.37
609.97
6.6
Спорт

Махмуд Сабырхан досрочно победил в четвертьфинале Кубка мира

Махмуд Сабырхан досрочко победил в четвертьфинале ЭКМ, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 19:42 Фото: olympic.kz
Казахстанкий боксер Махмуд Сабырхан выиграл четвертьфинальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане. Сабырхан в этом раунде встречался с представителем Филиппин Джудом Аароном Бадо, сообщает Zakon.kz.

Противостояние завершилось во втором раунде. Сначала Махмуд оказался в нокдауне. Однако затем казахстанец трижды отправил Джуда в нокдаун, после чего рефери остановил встречу. 

Казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль в категории до 55 килограммов. 

Ранее сообщалось, что казахстанские болельщики 3 июля смогут поддержать на этапе Кубка мира по боксу семь представителей сборной Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Айдана Забынбекова без боя прошла в полуфинал, обеспечив себя медалью
Спорт
19:50, Сегодня
Айдана Забынбекова без боя прошла в полуфинал, обеспечив себя медалью
Гибель звездного футболиста Диогу Жоты: заявления Криштиану Роналду, ФК "Ливерпуль" и УЕФА
Спорт
17:52, Сегодня
Гибель звездного футболиста Диогу Жоты: заявления Криштиану Роналду, ФК "Ливерпуль" и УЕФА
Какие шансы на призы остались у казахстанских теннисистов на "Уимблдоне-2025"
Спорт
14:24, Сегодня
Какие шансы на призы остались у казахстанских теннисистов на "Уимблдоне-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: