Махмуд Сабырхан досрочно победил в четвертьфинале Кубка мира

Казахстанкий боксер Махмуд Сабырхан выиграл четвертьфинальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане. Сабырхан в этом раунде встречался с представителем Филиппин Джудом Аароном Бадо, сообщает Zakon.kz.

Противостояние завершилось во втором раунде. Сначала Махмуд оказался в нокдауне. Однако затем казахстанец трижды отправил Джуда в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

Казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль в категории до 55 килограммов.

Ранее сообщалось, что казахстанские болельщики 3 июля смогут поддержать на этапе Кубка мира по боксу семь представителей сборной Казахстана.