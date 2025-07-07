Узбекистан обошел Казахстан на Кубке мира

В столице Казахстана завершился 3-й этап топ-турнира под эгидой World Boxing, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, несмотря на успех казахстанских спортсменов, Узбекистан, который отправил на третий этап Кубка мира только женскую команду, взял одно "золото" и четыре бронзовых наград.

По итогам прошедших трех этапов Узбекистан имеет 12 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Казахстан на данный момент может похвастать 11 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми наградами.

Ранее мы писали, что в Астане 6 июля завершился этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing, который стал триумфальным для сборной Казахстана.

До этого казахстанская тяжелоатлетка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Астане.

