Казахстан узнал свое место в медальном зачете Кубка мира по боксу

На ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) завершился первый этап Кубка мира-2026 по боксу под эгидой World Boxing, по итогам которого определились сборные, завоевавшие самое большое количество медалей, сообщает Zakon.kz.

Лидером общекомандного зачета стали хозяева прошедших соревнований – сборная Бразилии, на счету которой четырех золотых и пять серебряных медалей.

На второй строчке разместились представители Китая – у них четыре "золота" и одна "бронза". Призовую тройку замкнули боксеры сборной Казахстана с активом в три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Далее по списку наград в топ-10 идут Азербайджан (3-0-1), Польша (2-0-3), Узбекистан (2-0-1), Норвегия (1-1-1), Венесуэла (1-0-0), Испания (0-2-2) и Венгрия (0-2-0).

В общей сложности медали данного турнира достались боксерам из 25 стран мира.

Гимн Казахстана в Бразилии прозвучал в честь Султанбека Айбарулы (85 кг), Виктории Графеевой (60 кг) и Валерии Аксеновой (свыше 80 кг).

Второй этап Кубка мира по боксу в 2026 году пройдет в Китае с 15 по 20 июня.