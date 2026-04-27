#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Спорт

Казахстан узнал свое место в медальном зачете Кубка мира по боксу

Бокс Итоги Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:16
На ринге Фос-ду-Игуасу (Бразилия) завершился первый этап Кубка мира-2026 по боксу под эгидой World Boxing, по итогам которого определились сборные, завоевавшие самое большое количество медалей, сообщает Zakon.kz.

Лидером общекомандного зачета стали хозяева прошедших соревнований – сборная Бразилии, на счету которой четырех золотых и пять серебряных медалей.

На второй строчке разместились представители Китая – у них четыре "золота" и одна "бронза". Призовую тройку замкнули боксеры сборной Казахстана с активом в три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Далее по списку наград в топ-10 идут Азербайджан (3-0-1), Польша (2-0-3), Узбекистан (2-0-1), Норвегия (1-1-1), Венесуэла (1-0-0), Испания (0-2-2) и Венгрия (0-2-0).

В общей сложности медали данного турнира достались боксерам из 25 стран мира.

Гимн Казахстана в Бразилии прозвучал в честь Султанбека Айбарулы (85 кг), Виктории Графеевой (60 кг) и Валерии Аксеновой (свыше 80 кг).

Второй этап Кубка мира по боксу в 2026 году пройдет в Китае с 15 по 20 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанский боксер произвел фурор на Кубке мира в Бразилии
08:55, 22 апреля 2026
Казахстанский боксер произвел фурор на Кубке мира в Бразилии
Итоги выступления сборной Казахстана во второй день Кубка мира по боксу
10:30, 22 апреля 2026
Итоги выступления сборной Казахстана во второй день Кубка мира по боксу
Казахстанские боксеры вступили в борьбу на Кубке мира в Бразилии
10:50, 21 апреля 2026
Казахстанские боксеры вступили в борьбу на Кубке мира в Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: