Казахстан добыл еще одно "золото" на ЧА-2025 по тяжелой атлетике
Фото: Telegram/olympickz
8 июля представитель юниорской сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане, сообщает Zakon.kz.
Нашему штангисту не было равных в весовой категории до 88 килограммов. Как передает пресс-служба НОК РК, молодой казахстанец выиграл азиатские соревнования, подняв в сумме двоеборья 344 (153+191) килограмма.
Следом финишировал Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) – 341 кг (151+190). С бронзовой медалью завершил турнир Сайраж Пардеши (Индия) – 338 кг (152+186).
Фото: Instagram/wf_rk
Здесь нужно отметить, что это вторая высшая награда местных штангистов за один соревновательный день азиатского чемпионата.
Чуть ранее гимн нашей страны прозвучал в честь 17-летней Киры Даниловой, которая, кстати, также получила поздравления с днем рождения.
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