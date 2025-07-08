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Спорт

Казахстанец установил рекорд Азии и стал чемпионом на юниорском ЧА по тяжелой атлетике

Денис Полубояринов, тяжелая атлетика, золотая медаль , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 23:06 Фото: НОК РК
Казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов 8 июля завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, спортсмен выступал в весовой категории до 94 килограммов и с суммой двоеборья 376 кг (163 в рывке + 213 в толчке). Он не только уверенно занял первое место, но и установил новый рекорд Азии в упражнении "толчок" в своей возрастной категории.

Полубояринов выиграл с внушительным отрывом. Серебряным призером стал Руслан Рахматжонов, показавший результат 345 кг (155+190), бронзу завоевал Джон Мурилло из Бахрейна – 334 кг (154+180).

Еще одну награду в копилку сборной Казахстана принесла Аянат Жумагали, ставшая бронзовым призером в весовой категории до 77 килограммов. Она подняла 217 кг (95+122) и заняла третье место.

Победу в этой категории одержала южнокорейская спортсменка Хисо Чжун – 230 кг (102+128), второе место у Гульшодахон Дадамирзаевой из Узбекистана – 218 кг (96+122).

Ранее сообщалось, что представитель юниорской сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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