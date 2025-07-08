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Спорт

Казахстанская штангистка в день 17-летия завоевала "золото" молодежного ЧА-2025

Тяжелая атлетика Золото ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 14:53 Фото: Telegram/olympickz
В Астане продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. 8 июля состоялись соревнования у девушек в весовой категории до 69 килограммов, где высшей наградой отметилась наша спортсменка Кира Данилова, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ей сегодня исполнилось 17 лет.

Как отмечает пресс-служба НОК РК, Кира Данилова в сумме двоеборья подняла 198 (87+111) килограммов. На третьей ступеньке пьедестала почета оказалась еще одна наша соотечественница Софья Шальгина, которая финишировала с результатом 175 (82+93) килограммов.

Второе место ЧА-2025 заняла Динура Холдорова (Узбекистан) – 186 (81+105) килограммов.

А накануне блестящим выступлением в Астане отметились Едыге Емберды и Нуржан Жумабай, которые установили рекорды и выиграли медали текущих азиатских соревнований по тяжелой атлетике.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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