15-летняя казахстанка "нокаутировала" гроссмейстера на Кубке мира по шахматам
Представительница Алматинской области, которой только месяц назад было 14 лет, сумела сломить сопротивление опытной грузинской шахматистки со счетом 1,5:0,5.
В первой партии была зафиксирована ничья, а во втором поединке международный мастер FIDE из Казахстана обыграла 16 сеяную Кубка мира.
Элназ приехала в Грузию в ранге новоиспеченной чемпионки нашей страны и была заявлена здесь под рейтинговым номером 80.
Итогом блестящей победы Калиахмет стала путевка в третий раунд текущих состязаний.
В Батуми отечественные болельщики шахмат также переживали за исход второй партии с участием еще одного представителя сборной Казахстана – Меруерт Камалиденовой, которая сотворила сенсацию в первом противостоянии с титулованной россиянкой Александрой Горячкиной. Чуда не случилась, действующая победительница Кубка мира сравняла счет и исход всей встречи решится 11 июля на тай-брейке.