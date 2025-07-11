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Спорт

15-летняя казахстанка "нокаутировала" гроссмейстера на Кубке мира по шахматам

Шахматы Победа Гроссмейстер, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:57 Фото: Instagram/fide_chess
В очередной игровой день на Кубке мира-2025 по шахматам супер-сенсацию преподнесла молодая казахстанская спортсменка Элназ Калиахмет (2218), которая выбила из соревнований международного гроссмейстера из Грузии Нино Бациашвили (2462), сообщает Zakon.kz.

Представительница Алматинской области, которой только месяц назад было 14 лет, сумела сломить сопротивление опытной грузинской шахматистки со счетом 1,5:0,5. 

В первой партии была зафиксирована ничья, а во втором поединке международный мастер FIDE из Казахстана обыграла 16 сеяную Кубка мира. 

Элназ приехала в Грузию в ранге новоиспеченной чемпионки нашей страны и была заявлена здесь под рейтинговым номером 80. 

Итогом блестящей победы Калиахмет стала путевка в третий раунд текущих состязаний.

В Батуми отечественные болельщики шахмат также переживали за исход второй партии с участием еще одного представителя сборной Казахстана – Меруерт Камалиденовой, которая сотворила сенсацию в первом противостоянии с титулованной россиянкой Александрой Горячкиной. Чуда не случилась, действующая победительница Кубка мира сравняла счет и исход всей встречи решится 11 июля на тай-брейке.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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