Камалиденова сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам

Молодая казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова в рамках первого матча второго раунда Кубка мира-2025 в Батуми (Грузия) сумела обыграть действующую победительницу данного турнира – россиянку Александру Горячкину, сообщает Zakon.kz.

19-летняя казахстанка играла белыми фигурами и выиграла у третьего номера мировых женских шахмат на 59-м ходу. Россиянка с рейтингом в 2533 балла два года назад брала "золото" Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Для полной победы над Горячкиной 10 июля Камалиденовой (2323) нельзя уступать во второй партии. Если же соперница сумеет осуществить свои планы, то матч перейдет в тай-брейк.

Помимо Меруерт, в Грузии выступают еще два представителя сборной Казахстана. К сожалению, одна из них, Амина Каирбекова (2317), уже закончила свой шахматный визит, проиграв Мобине Алинасаб из Ирана – 1:3.

Фото: Instagram/fide_chess

Третья наша соотечественница, 14-летняя Елназ Калиахмет (2218), в эти часы сражается с местной шахматисткой Нино Бациашивли (2450). В первой партии они сыграли вничью.

А вот лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева не приехала на Кубок мира в связи с подготовкой к супертурниру в Лас-Вегасе (США).

На соревнования в Батуми были заявлены 107 участниц, которые приехали за тремя путевками на турнир претенденток на мировую шахматную корону.

Фото: Instagram/fide_chess

Общий призовой фонд турнира составляет чуть меньше 700 000 долларов. Обладательница Кубка мира-2025 вручат чек на 50 000 долларов.

В конце мая 2025 года Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера, преодолев планку в 2500 баллов.