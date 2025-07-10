#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.97
607.3
6.64
Спорт

Камалиденова сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по шахматам

Шахматы Победа Горячкина, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 15:50 Фото: Instagram/girlsinchess
Молодая казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова в рамках первого матча второго раунда Кубка мира-2025 в Батуми (Грузия) сумела обыграть действующую победительницу данного турнира – россиянку Александру Горячкину, сообщает Zakon.kz.

19-летняя казахстанка играла белыми фигурами и выиграла у третьего номера мировых женских шахмат на 59-м ходу. Россиянка с рейтингом в 2533 балла два года назад брала "золото" Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Для полной победы над Горячкиной 10 июля Камалиденовой (2323) нельзя уступать во второй партии. Если же соперница сумеет осуществить свои планы, то матч перейдет в тай-брейк.

Помимо Меруерт, в Грузии выступают еще два представителя сборной Казахстана. К сожалению, одна из них, Амина Каирбекова (2317), уже закончила свой шахматный визит, проиграв Мобине Алинасаб из Ирана – 1:3.

Шахматы Победа Камалиденовой, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 15:50

Фото: Instagram/fide_chess

Третья наша соотечественница, 14-летняя Елназ Калиахмет (2218), в эти часы сражается с местной шахматисткой Нино Бациашивли (2450). В первой партии они сыграли вничью.

А вот лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева не приехала на Кубок мира в связи с подготовкой к супертурниру в Лас-Вегасе (США).

На соревнования в Батуми были заявлены 107 участниц, которые приехали за тремя путевками на турнир претенденток на мировую шахматную корону. 

Шахматы Победа Меруерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 15:50

Фото: Instagram/fide_chess

Общий призовой фонд турнира составляет чуть меньше 700 000 долларов. Обладательница Кубка мира-2025 вручат чек на 50 000 долларов.

В конце мая 2025 года Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера, преодолев планку в 2500 баллов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мужчина напал на болельщиков и ранил полицейского на "Тур де Франс"
Спорт
16:59, Сегодня
Мужчина напал на болельщиков и ранил полицейского на "Тур де Франс"
Знаменитого наставника сборной Бразилии Анчелотти приговорили к одному году
Спорт
14:36, Сегодня
Знаменитого наставника сборной Бразилии Анчелотти приговорили к одному году
В Лондоне начинается розыгрыш путевок на финал "Уимблдон-2025"
Спорт
12:51, Сегодня
В Лондоне начинается розыгрыш путевок на финал "Уимблдон-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: