19-летний узбекистанец Синдаров переписал историю мировых шахмат

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров стал самым молодым в истории победителем Кубка мира по шахматам, который завершился 26 ноября в Индии, сообщает Zakon.kz.

19-летний шахматист в финале турнира переиграл китайца Вэй И на тай-брейке с общим счетом 2,5:1,5. "Бронза" Кубка мира-2025 досталась россиянину Андрею Есипенко, который был сильнее еще одного узбека Нодирбека Якуббоева – 2:0.

Таким образом, Синдаров признан самым молодым обладателем трофея. До него рекордом владел Левон Аронян (Армения), который в 2005 году выиграл эти соревнования в возрасте 23 лет.

Организаторы состязаний на церемонии награждения сделали сюрприз молодому чемпиону, когда с поздравлениями выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

По итогам Кубка мира трое лучших игроков отобраны на турнир претендентов 2026 года, где станет известен участник матча за шахматную корону.

Действующим чемпионом мира по шахматам является 19-летний Гукеш Доммараджу (Индия).